2024 Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710318

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Batman Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 101710318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.

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Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 267,20606

Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133

Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 629.554

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101710318

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,20606

Başarı Sıralaması: 629.554

Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 133

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,57786

Başarı Sıralaması: 525.964

Kontenjan 2022: 125+4

Yerleşen 2022: 129

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,67618

Başarı Sıralaması : 534.287

Kontenjan 2021 : 125+4

Yerleşen 2021 : 129

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,69025

Başarı Sıralaması: 268

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.