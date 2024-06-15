2024 Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710318

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Batman Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 101710318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.
Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 267,20606
Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133
Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 629.554
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101710318
ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Batman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,20606
Başarı Sıralaması: 629.554
Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 133
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,57786
Başarı Sıralaması: 525.964
Kontenjan 2022: 125+4
Yerleşen 2022: 129
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,67618
Başarı Sıralaması : 534.287
Kontenjan 2021 : 125+4
Yerleşen 2021 : 129
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,69025
Başarı Sıralaması: 268
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Batman Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.