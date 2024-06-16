2024 Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101770154 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101770154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 249,26109
Batman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.627.175
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101770154
ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Batman
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 249,26109
Başarı Sıralaması: 1.627.175
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,45920
Başarı Sıralaması: 1.676.164
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623804
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-39