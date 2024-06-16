2024 Batman Üniversitesi Eser Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 101790112 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Eser Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Eser Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Eser Koruma Bölümü tercih kod numarası 101790112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Eser Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eser Koruma Bölümü Sason Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eser Koruma Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Eser Koruma Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Batman Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Puanı: 233,14121

Batman Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.918.618

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101790112

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Eser Koruma

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,14121

Başarı Sıralaması: 1.918.618

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,84544

Başarı Sıralaması: 2.089.913

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1531180

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7