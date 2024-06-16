2024 Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750238 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101750238 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 256,12129

Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.510.785

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101750238

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,12129

Başarı Sıralaması: 1.510.785

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,56509

Başarı Sıralaması: 1.484.321

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1603460

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-10