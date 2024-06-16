2024 Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750238 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101750238 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 256,12129
Batman Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.510.785
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101750238
ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: Batman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 256,12129
Başarı Sıralaması: 1.510.785
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,56509
Başarı Sıralaması: 1.484.321
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1603460
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10