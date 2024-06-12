2024 Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710336

Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710336

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman  ilinde bulunan Batman Üniversitesi   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 101710336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 327,56678

Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 240.317

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101710336   

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,56678

Başarı Sıralaması: 240.317

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,73834

Başarı Sıralaması:  273.557

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 38

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 7

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Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Batman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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