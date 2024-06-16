2024 Batman Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 101790102 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 101790102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Hasankeyf Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Batman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 268,68574

Batman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.310.792

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101790102

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,68574

Başarı Sıralaması: 1.310.792

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,54047

Başarı Sıralaması: 1.250.876

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.23342

Başarı Sıralaması: 1373030

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41