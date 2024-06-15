2024 Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200610181

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200610181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: ---
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610181
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2023 – 2024 : 45+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,32899
Başarı Sıralaması: 173.071
Kontenjan 2022: 45+0
Yerleşen 2022: 45
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,00442
Başarı Sıralaması : 149.607
Kontenjan 2021 : 40+0
Yerleşen 2021 : 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,32073
Başarı Sıralaması: 111
Kontenjan 2020 : 45+0
Yerleşen 2020 : 45
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.