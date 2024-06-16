2024 Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200650762 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 200650762 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-2 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 262,16261

Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.412.540

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200650762

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 262,16261

Başarı Sıralaması: 1.412.540

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,34347

Başarı Sıralaması: 1.208.028

Kontenjan 2022: 2+0

Yerleşen 2022: Doldu-2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.91224

Başarı Sıralaması: 1019699

Kontenjan 2021: 2+0

Yerleşen 2021: Doldu-2