2024 Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200650753 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 200650753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 331,11527

Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 566.04

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200650753

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 331,11527

Başarı Sıralaması: 566.04

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,20090

Başarı Sıralaması: 579.509

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281.82375

Başarı Sıralaması: 480559

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7