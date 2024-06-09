2024 Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200610145

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200610145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 331,92788

Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40

Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 231.105

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610145

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 331,92788

Başarı Sıralaması: 231.105

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,51714

Başarı Sıralaması: 211.928

Kontenjan 2022: 41+0

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,41110

Başarı Sıralaması : 185.535

Kontenjan 2021 : 40+0

Yerleşen 2021 : 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,20485

Başarı Sıralaması: 203

Kontenjan 2020 : 40+0

Yerleşen 2020 : 40

Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.