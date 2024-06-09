2024 Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690503

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200690503 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sigortacılık (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 313,38836
Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6
Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 326.14
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690503
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 313,38836
Başarı Sıralaması: 326.14
Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,77276
Başarı Sıralaması: 338.336
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: 7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,26243
Başarı Sıralaması : 421.297
Kontenjan 2021 : 7+0
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,10680
Başarı Sıralaması: 340
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Sigortacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.