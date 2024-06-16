2024 Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 200690762 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü tercih kod numarası 200690762 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Puanı: 376,58985

Başkent Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 280.857

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690762

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Pastacılık ve Ekmekçilik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 376,58985

Başarı Sıralaması: 280.857

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,77394

Başarı Sıralaması: 432.08

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---