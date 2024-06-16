2024 Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200651778 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200651778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 243,29422

Başkent Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.731.841

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651778

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 243,29422

Başarı Sıralaması: 1.731.841

Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,93007

Başarı Sıralaması: 1.460.048

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1600943

Kontenjan 2021: 23+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-13