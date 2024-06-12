2024 Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200611682

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 200611682 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 324,89466
Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2
Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 247.452
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200611682
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,89466
Başarı Sıralaması: 247.452
Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 2
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 2+0
Yerleşen 2022: 1
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 269,58531
Başarı Sıralaması : 231.019
Kontenjan 2021 : 2+0
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,33057
Başarı Sıralaması: 234
Kontenjan 2020 : 2+0
Yerleşen 2020 : 2
Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.