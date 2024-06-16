2024 Başkent Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 200690454 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 200690454 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Makine Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 27+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 245,59496
Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.691.100
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690454
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 245,59496
Başarı Sıralaması: 1.691.100
Kontenjan 2022 – 2023 : 27+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,33153
Başarı Sıralaması: 1.698.793
Kontenjan 2022: 22+0
Yerleşen 2022: Doldu-22
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1512117
Kontenjan 2021: 20+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-7