2024 Başkent Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 200690454 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 200690454 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Makine Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 27+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 245,59496

Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.691.100

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690454

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 245,59496

Başarı Sıralaması: 1.691.100

Kontenjan 2022 – 2023 : 27+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,33153

Başarı Sıralaması: 1.698.793

Kontenjan 2022: 22+0

Yerleşen 2022: Doldu-22

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1512117

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-7