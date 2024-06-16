2024 Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200651672 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200651672 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 311,90550
Başkent Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 748.268
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651672
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 311,90550
Başarı Sıralaması: 748.268
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,38856
Başarı Sıralaması: 934.442
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253.58853
Başarı Sıralaması: 751536
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6