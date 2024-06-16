2024 Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200650823 Burslu

200650823 | Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200650823 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 200650823 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 295,83544

Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 933.48

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200650823

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 295,83544

Başarı Sıralaması: 933.48

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,78656

Başarı Sıralaması:  1.005.325

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.05854

Başarı Sıralaması:  957662

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150556 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150556 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110371118 İÖ-Ücretli
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110371118 İÖ-Ücretli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208910015 %25 İndirimli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208910015 %25 İndirimli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108170739 İÖ-Ücretli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108170739 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları