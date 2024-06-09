2024 Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200610312

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 200610312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 260,53259

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 765.227

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610312

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,53259

Başarı Sıralaması: 765.227

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,52345

Başarı Sıralaması: 593.25

Kontenjan 2022: 1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 2+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,52032

Başarı Sıralaması: 746

Kontenjan 2020 : 2+0

Yerleşen 2020 : 2

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.