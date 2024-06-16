2024 Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200651124 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200651124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 340,80506
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 489.013
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651124
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 340,80506
Başarı Sıralaması: 489.013
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,15719
Başarı Sıralaması: 510.567
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295.08915
Başarı Sıralaması: 388593
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7