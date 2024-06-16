2024 Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200651099 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200651099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 352,64728

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 407.696

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651099

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 352,64728

Başarı Sıralaması: 407.696

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,78742

Başarı Sıralaması: 396.033

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307.74179

Başarı Sıralaması: 318138

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8