2024 Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200651081 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200651081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-2 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 274,71145

Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.220.243

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651081

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 274,71145

Başarı Sıralaması: 1.220.243

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,00978

Başarı Sıralaması: 1.096.784

Kontenjan 2022: 2+0

Yerleşen 2022: Doldu-2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.12092

Başarı Sıralaması: 875299

Kontenjan 2021: 2+0

Yerleşen 2021: Doldu-2