2024 Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690533

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 200690533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 108+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 108 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 392,93700
Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 108
Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 56.759
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690533
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 392,93700
Başarı Sıralaması: 56.759
Kontenjan 2023 – 2024 : 108+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 108
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 404,72680
Başarı Sıralaması: 49.544
Kontenjan 2022: 96+0
Yerleşen 2022: 96
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 347,38008
Başarı Sıralaması : 51.724
Kontenjan 2021 : 60+0
Yerleşen 2021 : 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.