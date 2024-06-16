2024 Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690428 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200690428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,70220

Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.140.419

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690428

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 221,70220

Başarı Sıralaması: 2.140.419

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,21910

Başarı Sıralaması: 2.228.609

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1240938

Kontenjan 2021: 9+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-3