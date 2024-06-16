2024 Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690426 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200690426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 283,15838

Başkent Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.100.312

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690426

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 283,15838

Başarı Sıralaması: 1.100.312

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,10647

Başarı Sıralaması: 1.014.068

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261.62018

Başarı Sıralaması: 663002

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6