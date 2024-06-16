2024 Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200651496 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 200651496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 259,00738

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.463.596

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651496

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 259,00738

Başarı Sıralaması: 1.463.596

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,01134

Başarı Sıralaması: 1.041.925

Kontenjan 2022: 40+0

Yerleşen 2022: Doldu-40

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.52864

Başarı Sıralaması: 1115829

Kontenjan 2021: 32+0

Yerleşen 2021: Doldu-32