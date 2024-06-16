2024 Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200651496 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 200651496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 259,00738
Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.463.596
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651496
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 259,00738
Başarı Sıralaması: 1.463.596
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,01134
Başarı Sıralaması: 1.041.925
Kontenjan 2022: 40+0
Yerleşen 2022: Doldu-40
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223.52864
Başarı Sıralaması: 1115829
Kontenjan 2021: 32+0
Yerleşen 2021: Doldu-32