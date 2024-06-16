2024 Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200651496 %50 İndirimli

200651496 | Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200651496 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 200651496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 259,00738

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.463.596

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651496

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 259,00738

Başarı Sıralaması: 1.463.596

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,01134

Başarı Sıralaması:  1.041.925

Kontenjan 2022:  40+0

Yerleşen 2022:  Doldu-40

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.52864

Başarı Sıralaması:  1115829

Kontenjan 2021:  32+0

Yerleşen 2021:  Doldu-32

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202351572 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202351572 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Okan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 204752993 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Okan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 204752993 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206870092 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206870092 İÖ-Ücretli
2024 Kastamonu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106470027 İÖ-Ücretli
2024 Kastamonu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106470027 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları