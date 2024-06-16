2024 Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200650789 Burslu

200650789 | Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 200650789 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 200650789 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 350,62378

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 420.512

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200650789

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 350,62378

Başarı Sıralaması: 420.512

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,10575

Başarı Sıralaması:  448.929

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295.93012

Başarı Sıralaması:  383449

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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