2024 Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200651715 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200651715 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 313,81325
Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 728.437
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651715
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 313,81325
Başarı Sıralaması: 728.437
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,16888
Başarı Sıralaması: 715.551
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248.75415
Başarı Sıralaması: 808356
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8