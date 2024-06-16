2024 Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690430 Burslu

200690430 | Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690430 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200690430 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü   Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 304,38274

Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 831.403

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690430

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 304,38274

Başarı Sıralaması: 831.403

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,70895

Başarı Sıralaması:  859.4

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.27883

Başarı Sıralaması:  826162

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

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