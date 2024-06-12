2024 Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690497

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 200690497 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 32+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 425,31297

Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 82.007

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690497

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 425,31297

Başarı Sıralaması: 82.007

Kontenjan 2023 – 2024 : 32+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,70674

Başarı Sıralaması: 81.066

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 360,05123

Başarı Sıralaması : 80.797

Kontenjan 2021 : 44+0

Yerleşen 2021 : 44

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,12643

Başarı Sıralaması: 84.4

Kontenjan 2020 : 42+0

Yerleşen 2020 : 42

Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.