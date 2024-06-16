2024 Başkent Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 200651178 Burslu

200651178 | Başkent Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Dış Ticaret ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Başkent Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 200651178 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 200651178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 314,92874

Başkent Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 716.819

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651178

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 314,92874

Başarı Sıralaması: 716.819

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,88606

Başarı Sıralaması:  892.205

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258.21836

Başarı Sıralaması:  699216

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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