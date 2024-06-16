2024 Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690351 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 200690351 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 342,94882

Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 473.337

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690351

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 342,94882

Başarı Sıralaması: 473.337

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,26504

Başarı Sıralaması: 517.03

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288.30854

Başarı Sıralaması: 433135

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6