2024 Başkent Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690706 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 200690706 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 44+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-44 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 292,04778
Başkent Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 981.265
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690706
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 292,04778
Başarı Sıralaması: 981.265
Kontenjan 2022 – 2023 : 44+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-44
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,54722
Başarı Sıralaması: 861.249
Kontenjan 2022: 38+0
Yerleşen 2022: Doldu-38
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---