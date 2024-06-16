2024 Başkent Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 200651857 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 200651857 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 348,28987
Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 436.029
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200651857
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 348,28987
Başarı Sıralaması: 436.029
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,94232
Başarı Sıralaması: 443.498
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284.87895
Başarı Sıralaması: 457488
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5