2024 Başkent Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 200651848 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 200651848 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-2 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 244,55165

Başkent Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.709.398

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200651848

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 244,55165

Başarı Sıralaması: 1.709.398

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,36662

Başarı Sıralaması: 1.417.587

Kontenjan 2022: 2+0

Yerleşen 2022: Doldu-2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.52722

Başarı Sıralaması: 1414350

Kontenjan 2021: 2+0

Yerleşen 2021: Doldu-2