2024 Başkent Üni. Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200690544

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü tercih kod numarası 200690544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü , Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanı: 338,35063

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 204.102

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690544

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Ticari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,35063

Başarı Sıralaması: 204.102

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,98099

Başarı Sıralaması: 249.763

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,23168

Başarı Sıralaması : 279.863

Kontenjan 2021 : 7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.