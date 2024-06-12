2024 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200690362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 377,70083

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 140.872

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690362

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,70083

Başarı Sıralaması: 140.872

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,57553

Başarı Sıralaması: 106.523

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: 30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,12918

Başarı Sıralaması : 107.332

Kontenjan 2021 : 26+0

Yerleşen 2021 : 26

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,17107

Başarı Sıralaması: 133

Kontenjan 2020 : 26+0

Yerleşen 2020 : 26

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.