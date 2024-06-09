2024 Başkent Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %25 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200611788

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200611788 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 44+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 44 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 275,32477

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 44

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 615.113

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611788

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,32477

Başarı Sıralaması: 615.113

Kontenjan 2023 – 2024 : 44+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 44

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,94155

Başarı Sıralaması: 423.812

Kontenjan 2022: 39+0

Yerleşen 2022: 39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,18927

Başarı Sıralaması : 452.151

Kontenjan 2021 : 39+0

Yerleşen 2021 : 39

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,34256

Başarı Sıralaması: 521

Kontenjan 2020 : 39+0

Yerleşen 2020 : 39

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.