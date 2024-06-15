2024 Başkent Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200612265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200612265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 435,11094

Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 4.264

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200612265

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 435,11094

Başarı Sıralaması: 4.264

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,89970

Başarı Sıralaması: 4.267

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,01832

Başarı Sıralaması : 4.186

Kontenjan 2021 : 9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,64008

Başarı Sıralaması: 3.82

Kontenjan 2020 : 9+0

Yerleşen 2020 : 9

Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.