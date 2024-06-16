2024 Başkent Üni. Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690420 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200690420 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,17440

Başkent Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.151.137

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690420

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 221,17440

Başarı Sıralaması: 2.151.137

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,09239

Başarı Sıralaması: 2.406.364

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0