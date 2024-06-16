2024 Başkent Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690432 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200690432 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,13976
Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.899.727
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690432
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 234,13976
Başarı Sıralaması: 1.899.727
Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,93761
Başarı Sıralaması: 1.727.416
Kontenjan 2022: 13+0
Yerleşen 2022: Doldu-13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1606749
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-6