2024 Başkent Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690432 %50 İndirimli

200690432 | Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Başkent Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200690432 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200690432 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi   Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü   Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,13976

Başkent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.899.727

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690432

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 234,13976

Başarı Sıralaması: 1.899.727

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,93761

Başarı Sıralaması:  1.727.416

Kontenjan 2022:  13+0

Yerleşen 2022:  Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1606749

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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