2024 Başkent Üni. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200610206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 200610206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 32+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 288,68324

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 80.596

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200610206

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,68324

Başarı Sıralaması: 80.596

Kontenjan 2023 – 2024 : 32+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,83770

Başarı Sıralaması: 70.813

Kontenjan 2022: 32+0

Yerleşen 2022: 32

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 263,33937

Başarı Sıralaması : 55.874

Kontenjan 2021 : 32+0

Yerleşen 2021 : 32

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,28832

Başarı Sıralaması: 67.2

Kontenjan 2020 : 32+0

Yerleşen 2020 : 32

Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.