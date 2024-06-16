2024 Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101670128 İÖ-Ücretli

101670128 | Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101670128 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101670128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü   Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 231,91685

Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.941.787

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101670128

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 231,91685

Başarı Sıralaması: 1.941.787

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,18647

Başarı Sıralaması:  2.180.098

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1615659

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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