2024 Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101670128 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101670128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 231,91685
Bartın Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.941.787
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101670128
ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
ŞEHİR: Bartın
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 231,91685
Başarı Sıralaması: 1.941.787
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,18647
Başarı Sıralaması: 2.180.098
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1615659
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-6