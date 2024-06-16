2024 Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101650115 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 101650115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 236,86285
Bartın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.849.049
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101650115
ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Bartın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 236,86285
Başarı Sıralaması: 1.849.049
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,93627
Başarı Sıralaması: 1.790.285
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1579807
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-28