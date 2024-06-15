2024 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101630138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bartın Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 101630138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

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Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 228,81974

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1.051.813

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101630138

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 228,81974

Başarı Sıralaması: 1.051.813

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,59497

Başarı Sıralaması: 1.140.624

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 19

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,19158

Başarı Sıralaması: 389

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.