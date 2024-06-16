2024 Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 101670094 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 101670094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 225,06407

Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.073.850

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101670094

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 225,06407

Başarı Sıralaması: 2.073.850

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,64902

Başarı Sıralaması: 2.342.737

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1601222

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-9