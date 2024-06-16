2024 Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101670137 İÖ-Ücretli

101670137 | Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101670137 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 101670137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 248,75277

Bartın Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.636.013

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101670137

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 248,75277

Başarı Sıralaması: 1.636.013

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,98801

Başarı Sıralaması:  1.646.000

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1595202

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-41

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