2024 Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 101650169 Ücretsiz

101650169 | Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 101650169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 101650169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Gemi İnşaatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gemi İnşaatı   Bölümü   Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 275,93017

Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.202.625

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650169

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi İnşaatı

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 275,93017

Başarı Sıralaması: 1.202.625

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,63945

Başarı Sıralaması:  1.188.565

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.24256

Başarı Sıralaması:  1173481

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300390291 %50 İndirimli
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300390291 %50 İndirimli
2024 Kafkas Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990158 Ücretsiz
2024 Kafkas Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990158 Ücretsiz
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210400192 %50 İndirimli
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210400192 %50 İndirimli
2024 Kocaeli Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 106951625 Ücretsiz
2024 Kocaeli Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 106951625 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları