2024 Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 101650169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 101650169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gemi İnşaatı Bölümü Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 275,93017

Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.202.625

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650169

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi İnşaatı

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 275,93017

Başarı Sıralaması: 1.202.625

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,63945

Başarı Sıralaması: 1.188.565

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.24256

Başarı Sıralaması: 1173481

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31