2024 Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 101690102 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 101690102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

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Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 312,02079

Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 747.064

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101690102

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 312,02079

Başarı Sıralaması: 747.064

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,12392

Başarı Sıralaması: 736.105

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.77827

Başarı Sıralaması: 682402

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57