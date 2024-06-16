2024 Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 101690102 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 101690102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.
Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 312,02079
Bartın Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 747.064
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101690102
ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Bartın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 312,02079
Başarı Sıralaması: 747.064
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,12392
Başarı Sıralaması: 736.105
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.77827
Başarı Sıralaması: 682402
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57