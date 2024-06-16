2024 Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101670119 İÖ-Ücretli

101670119 | Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101670119 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 101670119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Evde Hasta Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı   Bölümü   Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 268,89114

Bartın Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.307.564

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101670119

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 268,89114

Başarı Sıralaması: 1.307.564

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,86440

Başarı Sıralaması:  1.708.296

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1593093

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-36

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150556 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150556 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110371118 İÖ-Ücretli
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110371118 İÖ-Ücretli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208910015 %25 İndirimli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208910015 %25 İndirimli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108170739 İÖ-Ücretli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108170739 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları