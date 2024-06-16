2024 Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 101690107 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü tercih kod numarası 101690107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanı: 257,05765

Bartın Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.495.442

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101690107

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,05765

Başarı Sıralaması: 1.495.442

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,86974

Başarı Sıralaması: 1.570.993

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.35813

Başarı Sıralaması: 1267230

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52